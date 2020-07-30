Президент ФИФА оказался в центре громкого скандала

В Швейцарии начато судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Его подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Речь, в частности идет о неофициальных встречах Инфантино с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, проходивших в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Недавно Лаубер подал в отставку, мотивировав свое решение проявленным к нему недоверием.

Помимо Инфантино, уголовное дело открыто в отношении Арнольда Ринальдо, бывшего прокурора кантона Вале, которому Инфантино, предположительно, присылал билеты на крупные матчи в обмен на информацию из прокуратуры.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Комитет по этике ФИФА в связи с открытым в отношении Инфантино расследованием может временно отстранить президента от должности на 90 дней.