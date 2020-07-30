Евросоюз вводит санкции за кибератаки

Впервые в своей истории Европейский союз вводит санкции за кибератаки. Замораживание активов и запрет на поездки угрожает 6 лицам. Четырёх россиянам подозревают, в частности, в попытке взломать в 2018 году компьютерную систему Организации по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге.

Министр иностранных дел Нидерландов приветствовал в твиттере решение использовать для наказания хакеров новые полномочий, о которых страны-члены ЕС договорились в мае 2019 года.

Ограничительные меры вводятся также против 3 организаций, среди которых - Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Это структура ГРУ.