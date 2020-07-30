Европейский Совет (саммит) предложил новые способы пополнения бюджета ЕС. Главы государства и правительств договорились на недавней встрече в Брюсселе, что погашение общей задолженности будет осуществляться за счёт так называемых «новых собственных ресурсов», среди которых - цифровой налог, налог за непереработанные отходы и налог на финансовые операции. Они будут добавлены к традиционным поступлениям в казну.

Лидеры ЕС согласились, что новые сборы будут включать:

- выдачу разрешений на загрязнение, способные принести около 10 млрд евро в год;

- предоставление углеродных квот для импортеров - 14 млрд в год;

- штраф за пластиковую упаковку - 7 млрд в год;

- единый корпоративный налог - 10 млрд в год

- цифровой налог - до 1,3 млрд в год.

ЕС нуждается в новых собственных ресурсах по одной основной причине - чтобы бюджет стал более автономным, - говорит брюссельский экономист Криссопиги Брайла. - Это улучшит и поможет выполнять политику Евросоюза, например, в области охраны окружающей среды через налог на выбросы углекислого газа. Будет лучше финансироваться то, что служит европейскому общественному благу. Так что это, конечно, позитивный шаг".

Лидеры ЕС не обсуждали подробности новых налогов и договорились сформировать систему собственных ресурсов «в ближайшие годы». Европейский парламент требует ясности уже сейчас.

"Если нет ясности по собственным ресурсам, это означает, что долг, который будет взят Евросоюзом для усилий по восстановлению, должен быть погашен из обычных собственных ресурсов Союза, - сказал член Комитета по экономике Свен Гиголд. - Это значит также, что придется сократить бюджет, расходы на сельское хозяйство, фонд сплочения, научные исследования и всё остальное. И это будет большой ошибкой, потому что мы режем наше собственное будущее".

Решение о новых собственных ресурсах для ЕС должно быть принято в Совете ЕС квалифицированным большинством голосов.

"Пластиковый налог вызывает наименьшие споры, но многие главы государств и правительств вообще скептически относятся к налогам, - продолжал немецкий депутат. - Что касается налога на транзакции, то его уже 10 лет блокируют некоторые члены ЕС. Цифровой налог провалился в прошлом из-за наложенного четырьмя странами вето. Всегда найдутся политики, которые из принципа или из-за каких-то своих интересов говорят «нет». Этот порочный круг должен быть разорван во время переговоров".

Европарламент хочет снова заслушать еврокомиссаров и провести больше дебатов прежде, чем он проголосует за семилетний бюджет ЕС.