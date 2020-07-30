Коронавирус и европейский ответ

Из-за пандемии коронавируса Евросоюз столкнулся с беспрецедентным кризисом. Телеканал Euronews в партнерстве с исследовательской компанией Redfield&Wilton Strategies провел опрос в ряде стран, чтобы выяснить, что думают жители Европы о реакции национальных правительств и Брюсселя.

Взгляды респондентов из Германии отличаются от точки зрения опрошенных в Италии, Франции и Испании. 58% участников опроса из Германии одобряют действия, предпринятые правительством, в то время как в Испании 60% негативно оценивают решения властей. Во франции таких 57%, а в Италии мнения разделились примерно поровну.

Разногласия по вопросу помощи пострадавшим странам и восстановления экономики показали, что между членами ЕС существуют глубокие противоречия. Но согласно проведенному опросу, большинство респондентов выступают за объединенную Европу. Если бы состоялся референдум о членстве в ЕС, то 67% жителей Германии проголосовали бы за сообщество, в Испании — 63%, а в Италии 43% сторонников ЕС.

При этом только в Испании большинство опрошенных уверены, что членство в ЕС положительным образом сказалось на их стране. В этом вопросе сомнения одолевают примерно в равной мере жителей Германии и Франции. Почти треть участников опроса в Италии говорят о негативных последствиях.

Но на этом фоне респонденты заявляют, что в вопросах здравоохранения в будущем необходим скоординированный ответ на общеевропейском уровне.

Об этом заявили свыше 70% опрошенных в Испании, 65% в Германии, чуть меньше в Италии и Франции.

Европа готовится к возможной второй волне коронавируса и лидерам стран ЕС нужно многое обдумать, чтобы оправдать ожидания европейских жителей, которые говорят, что властям необходимо избежать повторения ошибок.