Венеция: давай поплывём в кино

Впервые в Венеции на территории Арсенала организован "водный кинозал". Экран установлен на фасаде одного из зданий. Зрители уютно располагаются в лодках по два человека, или целыми компаниями. Найти спонсоров и убедить городские власти реализовать проект, удалось группе любителей кино.

Никола Скопеллити, президент Barch-in collective: "Эта идея родилась у меня во время карантина. Тогда в СМИ стали говорить о возрождении так называемых автокинотеатров, где фильмы смотрят находясь в своих машинах, а еще о том, что Венеция превратилась в город-призрак, и искусство один из способов вернуть ее к жизни. В тот момент я как-то связал эти две идеи и подумал, а почему бы не сделать кинотеатр на воде?"

Многие кинозалы из-за опасения распространения коронавируса все еще закрыты. Показы фильмов на открытом воздухе приобретают все большую популярность: билеты в Арсенал были раскуплены в считанные минуты.

Мария Паризи, глава ассоциации FEMS: "Тех, кто любит этот вид искусства, переполняют эмоции. Возможность насладиться показом любимых лент будучи в лодке, в первом в Венеции кинотеатре на воде, да еще и в таком историческом месте, это прекрасно".

В начале сентября на острове Лидо должен состояться Венецианский кинофестиваль. А пока до жители Венеции могут открывать для себя шедевры мирового кинематографа, включая ленту Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня".