Выборы в Беларуси: "Авторитарному вождю противостоит домохозяйка"

До выборов в Беларуси осталось немногим больше недели. Главным соперником действующего президента страны Александра Лукашенко стала Светлана Тихановская - домохозяйка, предвыборную кампанию которой оппозиционеры называют самой яркой за последние 26 лет.

"Наша цель - победа на выборах"

О Светлане Тихановской мир узнал после задержания ее мужа, известного блогера Сергея Тихановского, которому из-за этого не удалось зарегистрировать свою кандидатуру на президентских выборах. Документы вместо него подала Светлана, которая, по ее словам, никогда не увлекалась политикой. "Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили", - сбивчиво сказала она, стоя на крыльце Центризбиркома, после получения свидетельства о регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Сразу после регистрации Светлана Тихановская объявила об объединении со штабами других оппозиционных кандидатов, выбывших из гонки. Ее соратницами стали Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало, который из страха репрессий уехал в Москву, и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Сам Бабарико, бывший глава "Белгазпромбанка", вместе со своим сыном Эдуардом находится в СИЗО по обвинениям во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы. "У нас у троих были абсолютно одинаковые цели, - подчеркнула Мария Колесникова в интервью Euronews. - Наша главная цель – это победа на выборах".

Женское трио за несколько недель стало главным символом оппозиции, противостоящей режиму Александра Лукашенко, находящегося у власти 26 лет. Тихановская, неопытный оратор и начинающий политик, путешествует по стране, собирая полные стадионы и площади. Неизменно в сопровождении Марии и Вероники. За последнюю неделю женщины побывали в 11 городах.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

По словам Колесниковой, под встречи с избирателями власти часто выделяют отдаленные районы города, которые "сложно найти". "Но мотивация людей настолько сильная, чтобы придти нас поддержать и самим увидеть, как нас много, что на въезде к этим местам уже перекрыты улицы и очень много машин и толпы людей стекаются, - говорит она. - Это вообще невероятное ощущение праздника и какого-то единения народа".

В случае победы на выборах Тихановская обещает амнистировать заключенных и в течение шести месяцев назначить новые выборы с участием выбывших из гонки кандидатов. "Никто из политологов, аналитиков, не мог себе представить, что на финише этих выборов такому жесткому несгибаемому вождю белорусскому авторитарному будет противостоять домашняя хозяйка, женщина, которая, выходя на трибуну, откровенно говорит, что она не политик", - рассказывает политолог Александр Класковский.

Эксперты отмечают, что одной из главных особенностей президентской кампании этого года стало то, что выборами заинтересовались даже далекие от политики белорусы. По мнению Класковского, главной причиной успеха Тихановской может быть "трогательная и человечная" история ее семьи. "Люди чувствуют попранную справедливость, а это чувство очень сильное в душе народа, - считает эксперт. - Многие могут не разбираться в политических тонкостях, но они обостренно чувствуют, когда нарушена справедливость".

"Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден"

Лукашенко не раз подчеркивал, что не верит в победу женщины на выборах в Беларуси. "У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью, - сказал глава государства в мае. - У нас — не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден".

Митинг в поддержку Светланы Тихановской. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Данные немногочисленных соцопросов тоже неутешительны. Так, аналитический центр Ecoom по заказу "Второго национального телеканала" установил, что уровень доверия Александру Лукашенко в стране составляет 78,1% и 72,3% белорусов готовы за него проголосовать. За Светлану Тихановскую оказались готовы отдать свой голос только 7,5% респондентов. Поскольку в Беларуси запрещены независимые социологические исследования, эксперты к результатам опроса относятся скептически.

Класковский согласен с тем, что заявления Александра Лукашенко не имеют под собой почвы и могут быть движимы "политической ревностью". "Когда-то, когда Лукашенко триумфально победил на выборах 1994 года в Беларуси, он тоже встречал такую эмоциональную поддержку, он говорил, что сбросит забронзовевшую, оторвавшуюся от народа власть, - объяснил эксперт. - А сейчас построенный им режим воспринимают именно так: как забронзовевшую власть. Сейчас на его встречи собирают специально отобранных людей, оппозиционеров в тех городах, куда он приезжает, стараются блокировать дома, чтобы они ничего лишнего не сказали и не натворили".

Мария Колесникова утверждает, что не чувствует предвзятости со стороны избирателей. "Предвзятость была высказана только главой государства, когда он сказал: «Конституция Беларуси не предназначена для женщин». Или: «Чтобы быть президентом надо служить». Это какие-то абсолютно сексистские стереотипы. Со стороны же народа белорусского, мы чувствуем абсолютную поддержку и любовь".

"Рука Кремля"

Александр Лукашенко на встрече с Совбезом Беларуси. Nikolai Petrov/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

В среду власти сообщили о задержании под Минском 32 российских наемников, которые якобы работали над "дестабилизацией ситуации перед выборами". Силовики разыскивают по всей стране еще около 200 россиян. На этом фоне Совбез Беларуси объявил об ужесточении правил проведения массовых мероприятий, включая встречи с кандидатами.

"Все наши мероприятия буду проходить в штатном режиме, - заверила Тихановская, после того, как об ограничениях объявили в день проведения митинга оппозиции в столице. - Будут металлоискатели, будет оцепление – все для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности". Комментировать правдоподобность версии Совбеза о "руке Кремля" она не стала, равно как и обвинять Александра Лукашенко в попытке сорвать свою президентскую кампанию.

Организаторы митинга в поддержку оппозиционеров в Минске 30 июля планировали собрать 75 тыс. человек. По мнению ряда экспертов, задержание бойцов ЧВК "Вагнер" стало поводом, чтобы ужесточить контроль и сбить протестную активность. "Нынешняя кампания складывается очень тяжело для действующего президента: неожиданно высокая активность населения, неожиданно популярной стала Светлана Тихановская. В этой ситуации власти заинтересованы сбить волну политической активности, чтобы предотвратить возможные массовые выступления 9 августа", - сказал Класковский.

Получится ли победить на выборах?

Несмотря на мощную поддержку во время митингов, Тихановская не раз говорила, что не верит в честность предстоящих выборов. Колесникова также относится к прогнозам с осторожностью: "Это зависит от многих факторов. В том числе от того, какие фамилии будут в конечном бюллетене, потому что до сих пор существует риск снятия тех или иных кандидатов", - сказала она. По ее словам, у оппозиции есть доступ к платформам, занимающимся альтернативным подсчетом голосов. "Мы только надеемся, что в этот раз власти поступят мудро и поймут, что большинство электоральное находится не с действующим президентом", - добавила глава штаба Бабарико.

Ранее во время посещения войсковой части в Минске Александр Лукашенко принял участие в учениях по разгону несогласованных протестных акций с помощью водометов. "Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране, - подчеркнул глава государства. - Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента - второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший - сохранить страну".

Александр Лукашенко принял участие в учениях по разгону митингов. Nikolai Petrov/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

За последние десятилетия Беларусь пережила несколько кризисов. По данным Минфина, ВВП Беларуси сократился со 170 млн белорусских рублей в 2010 году до 131 млн в 2019. По последним прогнозам Всемирного банка, внутренний валовый продукт страны сократится еще на 4% в 2020. По словам экспертов, именно экономические трудности могут стать главным врагом действующего лидера. "У Лукашенко нет ответов на вопросы, которые волнуют людей, собирают многотысячные митинги о том, как дальше развивать страну. Страна в стагнации, - сказал Класковский. - Лукашенко не скрывает своей враждебности реформам и готовности удерживать ситуацию силовыми методами. А это не устраивает значительную часть белорусского общества, как мы видим по многотысячным протестам. Это недовольство никуда не денется".