Вакцина от COVID-19: общее дело

В Британии и в США испытания вакцины против COVID-19 вошли или вот-вот должны войти в финальную стадию.

В разработке препарата в Оксфорде участие принимали и итальянские специалисты.

Журналистка Euronews Джоржия Орланди отправилась в штаб-квартиру апеннинской компании, чтобы узнать последние результаты исследований.

О них рассказал управляющий директор IRBM Маттео Лигуори: "Предварительные итоги выглядят весьма ободряюще: во-первых, мы убедились, что применение вакцины не вызывает тяжелых побочных эффектов, во-вторых, она дает иммунную защиту от возбудителя COVID-19. Это показывают рандомизированные исследования - после первой инъекции 90% приобретают иммунитет против коронавируса, при ревакцинации этот показатель достигает 100%".

Результаты испытаний должны быть не только подтверждены, но и одобрены соответствующими ведомствами. Пока тесты проводятся на добровольцах.

Инъекции получали люди, которые в той или иной форме перенесли коронавирусную инфекцию, теперь медикам и фармацевтам нужно выяснить, как на прививку отреагируют те, кто не был заражен.

По мнению Маттео Лигуори, управляющего директора IRBM, "самой большой проблемой станет организация производства медикамента в требуемых масштабах в очень ограниченный период времени. Вирус распространяется быстро, очаги инфекции возникают постоянно, и речь, на мой взгляд, идет о том, чтобы прививку получили бы все 7, 5 миллиардов жителей Земли. И, разумеется, это сегодня общее дело для отрасли и для всех, кто трудится в фармацевтической индустрии".

В среду стало известно, что французская SANOFI и британская "Глаксосмитклайн" (GSK) заключили совместное соглашение с правительством Соединенного Королевства на поставку 60 миллионов доз вакцины.

В SANOFI сообщили, что в настоящий момент ведутся "активные переговоры с властями Франции и с Еврокомиссией, чтобы обеспечить жителей Европы новым препаратом в достаточном количестве".

Тот же шаг совершила и Astrazeneca, работающая с учеными из Оксфордского университета. И тут речь идет примерно о 60 миллионах доз. К будущему году суммарно должны быть выпущены уже 400 миллионов доз вакцины.

Маттео Лигуори, управляющий директор IRBM, резюмирует: "В данном случае не действуют ни законы конкуренции, ни законы рынка, мы сотрудничаем с коллегами, мы делимся текущей информацией и предварительными результатами нашей работы, это практически беспрецедентное событие в индустрии".

В мире в настоящий момент насчитывается почти 17 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией, от COVID-19 и осложнений этого недуга скончались свыше 663 тысяч человек.