Любительская рыбалка в ЕС: прибыль и поддержка властей

Любительская рыбалка является одним из самых популярных хобби здесь, в северо-восточной Испании, и во многих других прибрежных районах. Согласно исследованиям, это хобби выбирают почти девять миллионов европейцев.

Подсчитано, что оно обеспечивает до 10 миллиардов евро в виде экономической деятельности в прибрежных зонах, давая полную занятость ста тысячам человек.

Спортивная рыбалка привлекает людей разных социальных групп и возраста, требуя разного снаряжения - от удочек до гарпунов.

Меры контроля в отрасли помогают уменьшить конфликты между пользователями морских ресурсов. Эти дайверы, к примеру, изучают подводную фауну в естественной среде, не будучи потревоженными рыбаками. Баланс между пользователями требует диалога и компромисса.

Задача ЕС - поддержать любительское рыболовство, быстроразвивающийся сектор "голубой экономики", и обеспечить его устойчивость. В этом властям помогают новые решения - такие, как мобильные приложения для отчетности по уловам.

Компромиссы и контроль позволят сохранить океаны и моря Европы здоровыми и доступным для всех.