Хадж-2020: 10 тысяч паломников вместо 2,5 миллионов

10 тысяч вместо двух с половиной миллионов паломников примут в этом году участие в хадже в Мекке и Медине. В связи с эпидемией коронавируса, власти Саудовской Аравии разрешили участвовать в паломничестве к связанным с жизнью пророка Мухаммеда святым местам лишь тем, кто уже находился на территории королевства.

Небольшими группами во главе с гидом, в масках и соблюдая дистанцию, верующие семь раз обошли вокруг Каабы в самом центре Великой мечети, а затем - под бдительным надзором полицейских - прошли по стопам жены пророка Авраам между холмами Сафа и Марва.

Как сообщил в среду заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, точных данных о количестве участвующих в хадже россиян пока нет. В свою очередь, руководитель службы безопасности Великой мечети заявил, что обряды первого дня прошли "в рекордно короткие сроки и без происшествий".