Жертвами лесных пожаров в Австралии стали 3 миллиарда животных

Более трех миллиардов животных погибли либо были вынуждены покинуть естественную среду обитания в результате природных пожаров в Австралии с июня прошлого по февраль текущего года. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы. В подготовке промежуточного отчета приняли участие 10 экспертов из пяти австралийских научно-исследовательских организаций.

По оценкам учены, исчезли 142 миллиона млекопитающих, 180 миллионов птиц, 51 миллион лягушек, два с половиной миллиарда рептилий.

Не все животные погибли в пожарах, но шансы на выживание у избежавших огня небольшие из-за голода, обезвоживания и истребления хищниками. Кадры с беспомощными коалами и кенгуру облетели весь мир. В результате пожаров сгорели миллионы гектаров земли и треть территорий, на которых обитали дикие животные.

Уже с конца 1980-х годов австралийское ученые предупреждают, что увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере будет способствовать возникновению масштабных природных пожаров на континенте. При этом финансирование программ по защите окружающей среды в последние годы было урезано на треть.

Финальный отчет Всемирного фонда дикой природы будет опубликован в октябре.