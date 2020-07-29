COVID-19: в Антверпене действует комендантский час

Почти на военном положении: власти Антверпена вводят комендантский час, с 11 вечера до 6 утра жители обязаны оставаться дома. Муниципалитет пытается обуздать эпидемию. Но эта мера не вызывает энтузиазма.

По словам Патрика Верхэйра, шеф-повара известного ресторана "Марсель", "зал пуст. Сегодня днем мы обслужили двух клиентов, а вечером закрылись, потому что никого нет".

Гостиничный сектор - один из самых пострадавших в результате COVID-19. Многие компании боятся, что не выживут.

Но учитывая, что более половины новых случаев в Бельгии зафиксированы именно в Антверпене, есть и те, кто с пониманием относится к введению комендантского часа.

- Власти правильно действуют: люди, когда выпьют, собираются компаниями и гуляют до закрытия, до половины первого.

Предприниматели стараются защищаться от будущих убытков: известно, что уже подан иск против главного эпидемиолога Бельгии, его запреты, как считают истцы, могут привести к исчезновению туристической отрасли в городе.

Йохан Тиссон представляет ассоциацию помощи предпринимателям Help de Horeca: "Все его запреты ведут к тому, что Антверпен станет городом призраком, без ресторанов, без баров, люди будут бояться выходить на улицу, а туристы станут опасаться приезжать к нам

Главный эпидемиолог Марк ван Ранст ответил в своем микроблоге, что его приоритет - контроль над распространением инфекции и предотвращение с помощью локальных ограничений нового тотального карантина.

Журналист Euronews Джек Пэррок передает из Антверпена: ""Нынешние шаги властей делаются с целью не допустить новый виток эпидемии, они, по идее, должны помочь "обуздать" COVID-19. Сегодня тут обязательно ношение защитных масок, следует также минимизировать контакты, а за покупками стараться ходить в одиночку, а не семьями. Приход второй волны эпидемии - не гипотеза, а грядущая реальность, полагают здесь многие".