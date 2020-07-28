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мир

Дела сестер Хачатурян не будут объединены в единое производство

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 Ирина Александрова
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Москва, Россия
Москва, Россия   -   Авторское право  AFP
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Бутырский суд Москвы 10 августа приступит к рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой. 28 июля на досудебной подготовке в объединении дел сестер в единое производство было отказано.

Михаил Хачатурян был убит дочерьми два года назад. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору.

Досудебная подготовка по делу старших сестер назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 31 июля.

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