Евросоюз будет выделять деньги честным и демократам

Европейский Союза собирается выделить своим членам беспрецедентное количество денег. На недавнем саммите в Брюсселе было решено, что Фонд экономического восстановления после пандемии и семилетний бюджет превысят в сумме 1,8 трлн евро. Подключиться к таким ресурсам хотят не только пострадавшие страны и их граждане, но и охотники за крупной наживой.

«Защита нашего бюджета и уважение верховенства права неразрывно связаны, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - И мы должны сделать все возможное, чтобы защитить европейские деньги, усилив борьбу с мошенничеством».

Европейское агентство по борьбе с мошенничеством OLAF до сих пор занималось расследованием такой деятельности в основном в отношении союзных проектов инфраструктуры и исследований в отдельных странах. Теперь агентства вынуждено создавать центр обмена информацией между государствами и налаживать межведомственное сотрудничество по борьбе с трансграничными финансовыми правонарушениями.

«Огромные суммы денег будут перемещаться по Евросоюзу и привлекать мошенников, которые любят легко добывать большие деньги, - член сказал руководства OLAF Эрнесто Бьянки. - Это не обязательно означает, что крупные злоупотребления неизбежны, если мы будем действовать правильно. Этим мы и пытаемся заниматься - предотвращением мошенничества ».

Уязвимыми оказываются и чрезвычайные меры против распространения коронавируса. Разоблачать расхитителей финансовой и материльной помощи жертвам пандемии будет Европейская прокуратура, когда она начнет действовать.

На брюссельской встрече в верхах также было одобрено предложение увязать финансирование пострадавших стран с соблюдением ими принципов правового государства и демократии.

«Думаю, плохо уже то, что мы вынуждены толковать решения Совета ЕС, касающиеся верховенства права, - сказала евродепутат-социалист из Нидерландов Кати Пири. - Мы все знаем, что текст смягчен, и мы видим, как по-разному интерпретируют его журналисты, лидерыи ЕС и правоведы. Наш парламент считает необходимо это разъяснить, прежде чем мы сможем согласовать бюджет ».

Участники саммита сделали двойное заявление:

«Европейский Совет подчеркивает важность защиты финансовых интересов Союза" и "Европейский Совет подчеркивает важность соблюдения верховенства права».

«Это огромная победа, - сказал венгерский депутат от правящей партии Тамаш Дойч. – Верховенство права и защита финансовых интересов Европейского Союза между собой не связаны».

Однако заместитель директора антикоррупционной организации Transparency International считают, что лидеры ЕС фактически обманули Венгрию и Польшу, когда оставили меры против них на усмотрение Еврокомиссии:

«Весьма позитивно то, что Совет счёл нужным защищать свои деньги путём введения строгих условий и одновременно усилить борьбу с мошенничеством, - сказал Николас Айосса. – Менее понятно, как это связано с верховенством права. Всё зависит от толкования и от того, испытываете вы пессимистизм или осторожный оптимизм. "

Но уже ясно одно, что Брюссель не успеет создать инструмент увязки верховенства права с финансирования с к началу 2021 года, когда начнутся выплаты странам-членам из нового бюджета.