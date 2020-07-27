Португалия: лесные пожары удалось взять под контроль

После двух дней тяжелейшей борьбы с огнем, лесные пожары в районе муниципалитета Олейруш в Центральной части Португалии, удалось взять под контроль. Не только жара стала причиной бедствия. Негативно на ситуацию, так или иначе, повлияло распространение коронавирусной инфекции.

"Из-за пандемии люди были вынуждены оставаться у себя дома. Будучи в карантине они не могли свободно передвигаться" - отметил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. "Я принимаю во внимание то, что из-за этих ограничений в такое жаркое лето не было возможности для очистки лесов и полей от сухой растительности. Поэтому борьба с огненной стихией сейчас идет в более сложных условиях".

Глава государства выразил намерение присутствовать во вторник на похоронах пожарного, погибшего во время тушения очагов возгораний. Смерть мужчины наступила в результате ДТП. Еще семь человек получили травмы.

С огнем сражались около девятисот пожарных. Были задействованы свыше 270 наземных транспортных средств и 14 вертолетов. Пламя уничтожило порядка шести гектаров леса.