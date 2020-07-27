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Корея

В Пхеньяне и Сеуле отметили 67-ю годовщину окончания Корейской войны

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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В Пхеньяне и Сеуле отметили 67-ю годовщину окончания Корейской войны
Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты "Пэктусан" по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. 27 июля в стране - национальный праздник. Пхеньян считает себя победителем в этом конфликте, разделившим Корею на Северную и южную части. В КНДР войну называют Освобдительной.

В Сеуле десятки ветеранов войны приняли участие в церемонии под названием "Дни славы". Мероприятие состоялось Пханмунджоме. Согласно опросу, результаты которого были обнародованы в середине июля, почти две три жителей Южной Кореи выступают за проведение очередного межкорейского саммита в целях снижения напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. 27 июля 1953 года в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи, было подписано соглашение о прекращении огня. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день.

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