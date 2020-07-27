"Хезболллах играет с огнём"

Армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения боевиков группировки "Хезболлах" из Ливана. В свою очередь, представители шиитского военизированного движении утверждают, что не принимали участия в столкновениях и открытых боях в инциденте в районе Шебаа.

По словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, движение "Хезболлах" должно знать, что оно играет с огнём.

"Ливан и "Хезболлах" будут нести ответственность за любое нападение на Израиль с ливанской территории. Армия обороны Израиля готова к любому развитию событий. Мы работаем на всех аренах для безопасности Израиля как вблизи наших границ, так и вдали от них", — сказал Нетаньяху.

Наблюдатели отмечают, что перестрелка на границе. продолжавшаяся в течении часа, стала самой масштабной с 2006 года.

Ранее армия обороны Израиля направила дополнительные пехотные подразделения в район северной границы после угроз со стороны движения "Хезболлаах" ответить на приписываемые еврейскому государству удары в районе Дамаска, нанесенные неделю назад.