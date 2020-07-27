ЕС осваивает электросуда

Ellen - самый большой в мире полностью электрический паром, обслуживающий маршрут между двумя датскими островами. Его пуск реализован при поддержке ЕС по линии проекта E-Ferry на фоне поставленной Данией задачи добиться углеродной нейтральности.

Трине Хайнеманн, координатор проекта Е-Ferry, рассказала о проекте подробнее: "С точки зрения производственных расходов построить полностью электрическое судно, конечно, дороже, чем обычное. Но эксплуатационные расходы значительно ниже, поэтому на дистанции в полтора-три года мы начнем зарабатывать деньги. Неслучайно столько операторов заинтересованы в электросудах. Но есть и другая причина, а именно - ограничения, предписывающие, сколько парниковых газов может выбрасывать морской транспорт.

У нас есть национальные законы, они регулируют ситуацию в портовых районах и рассчитаны на улучшение экологии в городе, регионе, а есть законы международные. Последние частично разработаны по линии Международной морской организации, которая недавно присоединилась к решению задач по сокращению выбросов двуокиси углерода. На местах правила реализуются через нормативные акты, прописывающие, как и с какой скоростью каждое судно должно снижать выбросы".