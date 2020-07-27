В Бельгии ограничивают собрания и семейные встречи

Чтобы предотвратить распространение в Бельгии коронавируса, премьер-министр уменьшила количество родственников и друзей, с которыми человеку разрешено регулярно встречаться в одной общественной группе.

«До сих пор социальный пузырь ограничивался 15 персонами в неделю, - сказала Софи Вильмес. - Со среды это будет максимум 5 человек на 4 недели для каждого пожилого».

Введён также лимит на собрания – 100 человек в закрытом помещении и 200 снаружи. При этом обязательно ношение лицевых масок.

После снижения количества инфицированных в Бельгии до двукратных чисел в середине июня, оно снова растёт. Например, в прошлое воскресенье было зарегистрировано до 500 новых случаев.

Уровень смертности от Covid-19 относительно невелик – около десяти раз в день. Однако федеральные власти предупреждают, что если заболеваемость не сократится, может быть снова введён режим самоизоляции.

«Чтобы избежать полного локдауна, необходимо соблюдать эти меры для всех возрастов и в любой ситуации, - продолжала Вильмес. - Это также означает, что в зарубежных странах, где правила другие, нужно действовать в том же духе. Когда мы ограничиваем наши контакты, мы ограничиваем риски «.

В Комитете национальной безопасности Бельгии обсуждается возможность введения жёстких карантинных мер во втором по величине городе Антверпен, где эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась.