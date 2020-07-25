Вспышка COVID-19 на австрийском курорте

Вспышка COVID-19 зафиксирована на одном из самых популярных летних курортов Австрии - в Санкт-Вольфганге. Работники нескольких отелей, ночных клубов и пиццерий — всего 28 человек — сдали положительный тест на коронавирус.
Как сообщают их работодатели, все сотрудники носили маски и соблюдали дистанцию при общении с гостями. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции — тестирование проходят все сотрудники гостиничного бизнеса в регионе.
Зараженные помещены в карантин. Все они переносят инфекцию в легкой форме. Среди инфицированных пока нет туристов. Тем временем власти выясняют очаг заражения: это могли быть рабочее место либо вечеринка в одном из ночных клубов.