Rendez-vous: от Бонна до Москвы

Выставка "Состояние искусств", Федеральный выставочный зал, Бонн/Германия, до 16.08

Одним из наиболее заметных культурных событий ближайших недель в Европе станет выставка "Состояние искусств" в Федеральном выставочном зале в Бонне. На ней представлено весьма интригующее художественное явление нашего времени: слияние визуального и исполнительского искусства. В некоторых случаях посетители получают возможность отказаться от удаленного положения зрителей и самим стать частью работ.

Выставка "Заражен!", Музей Германа Бургаве, Лейден/Нидерланды, до 9.01.2022

В Музее Германа Бургаве в голландском Лейдене открылась выставка под названием "Заражен!" Она посвящена вспышкам инфекционных заболеваний и их разрушительному воздействию на жизнь людей. Часть экспозиции сфокусирована на пандемии нового коронавируса и дебатах о вакцинах .

Выставка "Христо и Жанна Клод", Центр Помпиду, Париж/Франция, до 19.10

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже отдает дань уважения знаменитой паре художников и скульпторов Христо и Жанны-Клод. Основная часть выставки посвящена воссозданию их самого яркого проекта по "обертыванию" парижского Пон-Неф.

Выставка "От Дюрера до Матисса", Пушкинский музей, Москва/Россия, до 1.11

А в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, который недавно вновь открыл свои двери после карантина, проходит выставка "От Дюрера до Матисса". Она охватывает пять веков истории европейского рисунка - с конца XV до середины XX века - и дает представление о многообразии графических техник и разных манерах рисования, позволяет проследить смену стилей и художественных направлений.