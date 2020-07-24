The Rolling Stones радует поклонников

Британская рок-группа The Rolling Stones сделала релиз ранее не выпускавшейся песни "Scarlet". Она была записана еще в 1974 году с участием легендарного гитариста Джимми Пейджа из Led Zeppelin и басиста Рика Греча из группы Blind Faith.

"Было здорово найти эти песни и поработать над ними", - сказал Мик Джаггер.

"Это замечательно" - отметил Пейдж.

Сообщается, что композиция будет включена в повторный релиз альбома альбома 1973 года "Goats Head Soup", выход которого запланирован на 4 сентября.

Помимо "Scarlet" в трек лист войдут песни "All the rage" и "Criss Cross", которые так же не слышали поклонники группы. Видео-клип на "Criss Cross" с испанской моделью в главной роли сняла Диана Кунст.

Общий тираж альбомов The Rolling Stones составляет более 250 млн экземпляров. В 1989 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.