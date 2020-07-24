Восстановление Мати: работа над ошибками

Вид греческого курорта Мати, пострадавшего от лесных пожаров, постепенно меняется, несмотря на задержки в процессе восстановления домов и территории. Здесь еще стоят черные от копоти дома, напоминая от трагедии, произошедшей два года назад, но повсюду также заметны строительные леса и пахнет свежей краской. На днях, после того как удалось преодолеть все бюрократические преграды, местные жители получили от властей градостроительный план.

Из Мати передает корреспондент Euronews Фэй Дулгери: "Жители Мати уверены, что проектные работы по городскому планированию необходимо начать как можно скорее, чтобы это план не увяз в бюрократической трясине, чтоб район стал безопасным и люди могли продолжить свою жизнь без страх".

В новом плане, в частности, обозначено обустройство выходов к морю, чтобы исправить ошибки предыдущего проекта. В день трагедии на этих дорожках не было никаких знаков, но некоторые тропы не изменились в размере, остаются очень узкими, а другие и вовсе исчезли на карте.

Житель Мати Христос Анагносту говорит: ''Мы просим, чтобы нашли надежное решение. Если опасность возникнет снова, мы хотим, чтобы у нас была возможность быстро эвакуироваться, с севера, с юга, с запада, так как море находится на востоке. Из жилого района пока что есть только один аварийный выход, и мы думаем, что этого недостаточно".

Согласно новому плану в этом районе появятся обустроенный променад вдоль берега, а также велосипедные дорожки и тротуары. Будут снесены 140 домов, большинство которых нужно убрать, так они находятся на участках, где протекают ручьи. Планируется также убрать 340 небольших площадок и дворов, чтобы ситуация больше не выходила из-под контроля в результате пожаров и наводнений.

Эфтимис Бакояннис, генеральный секретарь департамента городского планирования Мати, говорит: "Мы хотим создать образцовую модель городского планирования. В Мати и близлежащих районах существует ряд проблем, которые наблюдается по всей стран. Мы разработали этот план в качестве эксперимента и если мы увидим, что он работает, если мы сможем обеспечить для него законодательную основу, тогда у нас будет возможность показать, что такие проектные работы могут быть проведены и других районах страны с такими же проблемами".

Два года назад, в пожарах, начавшихся в районе Пентели и распространившихся на Мати и Коккино Лиманаки, погибли 102 человека.