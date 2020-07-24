В ЕС примут новые меры по защите детей от насилия

Карантин, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, не лучшим образом сказался на жизни маленьких европейцев. Дети, запертые на два месяца в своих домах, не посещали школу, и были лишены нормального общения со сверстниками. Некоторые пострадали от жестокого с ними обращения, в том числе в социальных сетях.

Этим фактом обеспокоена Еврокомиссия. Дети, проживающие в странах ЕС, сталкиваются в интернете с материалами сексуального и порнографического характера. По словам Ильвы Юханссон, еврокомиссара по внутренним делам, пандемия обострила проблему: "Очень важно, чтобы мы предприняли серьезные шаги по защите детей. Мы намерены потребовать от онлайн-платформ выявлять и удалять подобного рода контент и сообщать об этом".

ЕС предусматривает создание Европейского центра по борьбе против сексуальных злоупотреблений в отношении детей, организацию сети по предупреждению преступлений, формирование надежной юридической базы, предполагающей полное использование существующего законодательства ЕС в области борьбы против сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей.

В Брюсселе указывают, что стремятся решить эти проблемы как можно скорее.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам ЕС: "Лично я могу нести ответственность с первого декабря прошлого года, когда я вступила в должность. Мы приступили к работе в этом направлении немедленно, потому что такой вопрос откладывать нельзя. Когда речь идет о сексуальном насилии над детьми, я считаю, мы должны действовать более решительно и жестко".

В Еврокомиссии надеются, что предложенные инициативы окажутся эффективными и Европа продолжит играть ведущую роль в борьбе с жестоким обращением и насилием в отношении несовершеннолетних.