ЕС и США боятся сотрудничать с Huawei

Еврокомиссия обновила свой доклад о ходе внедрения в ЕС мобильной связи пятого поколения. В нём правительствам стран-членов Евросоюза указано на необходимость срочно добиться прогресса в защите сетей 5G от поставщиков, представляющих высокую степень риска.

Таким поставщиком считается китайская компания Huawei. В Брюсселе решают, не ввести ли на неё запрет из опасения, что она будут служить, по сути, разведчиком Пекина.

Главный представитель Huawei в ЕС пытается развеять эти страхи на том основании, что это глубоко интегрированная в европейские структуры компания:

«Европейцы, европейские правительства, политики! Если вы не доверяете китайскому правительству, не доверяете Huawei, то доверяйте своим операторам и своим властям, Мы давно работаем с ними, - сказал Абрахам Лю. - Мы - компания, которую проверяют больше всего». "

Великобритания намерена сделать нелегальным использование продукции Huawei для развертывания у себя сетей 5G. Компанию бойкотируют Чешская республика, Польша и Греция. Принимаемые Францией меры могут привести к её уходу из страны после 2028 года.

Американское администрация заняла самую жёсткую позицию вплоть до запрета на сотрудничество с Huawei.

«Правительство США ссылается на китайский закон, который даёт властям КНР право запросить у любой компании информацию, касающуюся безопасности и результатов наблюдения, - сказал главный корреспондент в ЕС агентства MLex Мэтью Ньюман. - Эта китайская компания представляет большую угрозу просто тем, что власти могут потребовать от неё: «вы должны предоставить нам информацию. "

Подрыв государственной безопасности — не единственная претензия с Huawei. Европейские граждане протестовали против установки оборудования 5G из опасения, что оно может оказать пагубное влияние на здоровье человека.