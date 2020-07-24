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Cult

Диккенс, каким его никогда не видели

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Диккенс, каким его никогда не видели
Авторское право  Κάρολος Ντίκενς
 Вероника Доваль
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Чарльз Диккенс, каким вы никогда не видели его раньше. Восемь снимков этого знаменитого британского писателя 19-го века обрели новую жизнь благодаря цветному "макияжу".

Воссоздание этих фотографий потребовало кропотливой исследовательской и архивной работы, необходимо было изучить все детали оригинальных портретных сессий. Но было из чего выбирать.

Синди Сагрю, директор музея Чарльза Диккенса:

"Диккенс был всемирной знаменитостью с самого начала своей карьеры. И он осознанно использовал свое изображение для продвижения себя и своих произведений. Поэтому его сфотографировали более 200 раз. Каждый мог позволить себе альбом со снимками знаменитостей - они были растиражированы в очень доступных формах".

Результат получился потрясающим, даже пигментация кожи видна идеально. Этот муравьиный труд - дело рук фотографа Оливера Клайда, раскрасившего черно-белые портреты. А чтобы найти настоящую текстуру, он призвал на помощь потомков писателя.

Оливер Клайд, фотограф:

"Я бы сказал, что работа над каждой фотографией длилась около двух-трех недель, а весь процесс занял три-четыре месяца. Все это было во время карантина. И я думаю, что самоизоляция позволила мне просто потратить на это все свое время, не отвлекаясь на другую работу".

Экспонаты выставки "Живое изображение Чарльза Диккенса" можно увидеть в музее писателя в Лондоне , который снова открывает свои двери для публики с 25 июля.