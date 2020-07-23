Дональд Трамп: "Мы положим конец насилию"

В Чикаго почти полтора десятка человек были госпитализированы в результате перестрелки во время похорон. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Президент США заявил, что ситуация выходит из под контроля, и он намерен послать в эту крупную агломерацию подразделения федеральных правоохранителей: "Это неконтролируемый рост насилия приводит к разрушительным последствиям в общественных настроениях, мы не останемся безучастными. Жители Чикаго, как и граждане всей Америки имеют право на безопасность и спокойствие".

Это второй случай, когда федеральные власти посылают штатам подкрепление.

Этот шаг Белого дома не вызвал у местных руководителей энтузиазма, они подчеркнули, что такие действия могут привести к усилению волны протестов.

Трамп подчеркнул, что "мы намерены сделать наших правоохранителей сильнее, а не слабее. Сегодня в городах царит хаос и неразбериха. Есть политики, которые планируют урезать финансирование полиции, и это абсолютное безумие, города становятся пристанищем для бандитских элементов".

Наблюдатели указывают, что изоляционные меры привели к росту безработицы, а та, в свою очередь, к проявлению недовольства, которое порой оборачивалось погромами и иными проявлениями насилия.