В Лондоне установлены десятки автоматов по продаже защитных масок. С 24 июля посетители магазинов на территории Англии (административно-политической части Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) будут обязаны надевать маски с целью не допустить распространение коронавирусной инфекции. За нарушение распоряжения грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов. В прошлую пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что к концу 2020 года страна вернется к нормальной жизни, а вводить общенациональный карантин более не потребуется.
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