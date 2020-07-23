Дебаты в Европарламенте о деньгах на восстановление

Участники завершившейся на этой неделе встречи в верхах Евросоюза договорились о финансировании его восстановления после пандемии и о его бюджете. Теперь сделка представлена на дебаты и голосование в Европарламента.

«Мы действовали быстро и с пониманием срочности дела, - сказал председатель Совета ЕС Шарль Мишель. - Меньше, чем за два месяца мы решили, как собрать и распределить более 1,8 триллиона евро. Это масштабный ответ».

Чтобы изыскать средства на ликвидацию последствий коронавирусного нашествия, придётся урезать долгосрочные ассигнований на традиционые сферы. Это вызывает наибольшие возражения многих депутатов:

«Европейский бюджет в его нынешнем виде больше похож на бюджет 20-го века, чем на бюджет 21-го века, - сказал бельгийский "зелёный" Филип Ламбертс. - Сокращаются расходы на исследования, на самые зелёные части Общей сельскохозяйственной политики».

«В бюджете недостаточно будущего, - сказала демократ из Германии Никола Беер. - Меньше выделяется на инновации, на малый и средний бизнес, на внешнюю политику, на здравоохранение — на всё, во что мы должны ивестировать».

«Я разочарован, - сказал немецкий правоцентрист Дэвид Макаллистер. - Я думаю, мы должны тратить больше денег на будущие проекты, образование, исследования».

«Мы ещё посмотрим, удастся ли нам защитить наши европейские деньги от антиевропейских олигархов, - сказала венгерский демократ Катлин Чеа. - Они нарушают верховенство права и имеют привычку использования европейских фондов в своих целях».

Евродепутаты обвиняют в таких нарушениях демократических принципов правительства Венгрии и Польши.

Глава Еврокомиссии ЕС призналась, что её самой не нравятся отдельные части сделки, но обещала учесть критику и пожелания депутатов:

«Комиссия внесёт доработки, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы обновим предложение о верховенстве права от 2018 года, мы будем работать с нашими коллегами-законодателями над тем, чтобы дополнить это предложение и при необходимости улучшить его».

Корреспондент Euronews Даррен Маккафри передаёт из Брюсселя:

"Часто члены Европарламента выражают недовольство, но редко что-либо отвергают. На этот раз всё выглядит по-другому. Европарламентом пренебрегли, но теперь с ним вступает в переговоры Совет ЕС. Борьба за утверждение сделки далека от завершения".