Подростки о трагедии в Мати: "нам пришлось повзрослеть раньше времени"

Двадцать третьего июля 2018 года Восточная Аттика пережила страшную трагедию. В пожарах, начавшихся в районе Пентели и распространившихся на Мати и Коккино Лиманаки, погибли 102 человека. Для жителей Мати это все еще незаживающая рана. Особенно тяжело произошедшее сказалось на психике детей и подростков. Корреспондент Euronews Фэй Дулгери встретилась с пострадавшими.

Афродита: "У меня было посттравматическое стрессовое расстройство. Думаю, что теперь я постепенно восстанавливаюсь. Это были два очень трудных года. В первые дни после пожаров мы буквально впали в оцепенение: повсюду мертвые тела. Нам приходилось их видеть и как-то с этим жить, потому что мы никуда не уехали. Реакция на происходящее была ослабленной. Да, это было оцепенение. И это ощущение все еще есть".

Многим подросткам до сих пор трудно говорить о тех днях, когда, по их словам, им пришлось очень быстро повзрослеть.

Лидия: "Каждый из нас столкнулся с ситуацией, справиться с которой в силу нашего возраста просто не было сил. Вот вы сами на пляже и не знаете, живы ли ваши родители, а они в это время пытаются уберечь от огня дом. Кругом паника. И вот в этот момент мы должны были стать зрелыми, взрослыми, оставить позади наше детство и делать то, что бы делали наши матери для своих детей, для наших сестер и братьев".

Пейзаж после пожаров в Мати значительно изменился. Но время идет и сквозь выгоревшую землю пробивается зелень. И это дает надежду. В то же время пострадавшие не перестают задаваться вопросом: когда те, кто несет ответственность за такое огромное число жертв, понесут наказание?

Йоргос Спанос местный житель, писатель: "Наши раны все еще кровоточат, все еще много боли и гнева. Что касается местных жителей, это пример стойкости и мужества. Им столько пришлось пережить. И не только во время пожара, но и в последующие после трагедии дни и месяцы, пока они не выяснили, с кем от правительства, когда и как необходимо связаться, чтобы все привести в порядок и поставить на свои места".

Фэй Дулгери, Euronews: "Два года спустя после пожаров в Мати спасшиеся люди требуют справедливости и правосудия для жертв стихии, для жителей, получивших ранения и травмы и тех, кто потерял свои дома. Здесь говорят, что власти ничего не сделали для того, чтобы успокоить людей".