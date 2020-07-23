Два года условно для несовершеннолетнего надзирателя

В Гамбурге к двум годам тюрьмы условно приговорён бывший надзиратель концлагеря, 93-летний Бруно Дей. Его признали виновным в пособничестве убийству более чем пяти тысяч человек.

Дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних, поскольку на момент призыва на службу в 1944 году обвиняемому было 17 лет. Дей принёс извинения выжившим узникам — в процессе как свидетели участвовали 35 человек. Однако бывший надзиратель подчёркивал, что распределение в лагерь не было добровольным.

Прокуратура требовала трёх лет заключения, но суд принял во внимание все обстоятельства дела. Кроме того, Дей активно сотрудничал со следствием.

Нана Фромбах, представитель прокуратуры:

"Обвиняемый сам предоставил материалы о своей службе в концлагере Штутгоф, без этого было бы невозможно провести расследование".

Прямых доказательств против Бруно Дея не было. Однако в 2011 году дело Ивана Демьянюка стало юридическим прецедентом, позволившим использовать для обвинения косвенные свидетельства.

Лагерь Штутгоф под Гданьском, где служил Дей, был открыт в 1939 году первоначально для польских военнопленных. К концу войны он был передан под контроль СС. За шесть лет через концлагерь прошли более 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых были убиты.