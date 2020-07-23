Луи де Фюнес у себя дома: выставка в Синематеке

Франция чествует Луи де Фюнеса: выставка, посвящённая большому актёру, открылась в Париже в здании французской Синематеки- крупнейшего в мире архива фильмов и любых документов, связанных с кино.

Chouette expo sur Louis de Funès en cet moment à la @cinemathequefr

À 2 pas de la gare de Lyon, environ 1h de visite. (Réservation en ligne obligatoire.) pic.twitter.com/1m2f1PVV2O — Christophe M. (@MonConducteur) July 23, 2020

Трудно поверить. что комедийный талант режиссёры разглядели у Луи де Фюнеса, когда ему было уже за 40, а до этого в 30 лет получил лишь одну эпизодическую роль в фильме "Барбизонское искушение". Сейчас картины, в которых он сыграл, вошли в золотой фонд истории французского и мирового кино.

Ален Крюгер, куратор выставки в Синематеке, говорит:

"Мы подумали, что это естественно: привести величайшего французского комика, который остаётся героем для уже пяти поколений, в Дом кино. Синематека - его дом по праву".

На выставке представлены более 300 экспонатов: фотографии со съёмок, костюмы, скульптуры, предметы, рисунки, ставшие культовыми автомобили - Ситроэн "две лошадки" монахини, Ситроэн DS Фантомаса - и, конечно же, сами фильмы (в Синематеке действуют четыре кинотеатра).

En parallèle de la rétrospective et de l’exposition que nous lui consacrons, Canal VOD propose une promotion sur une large sélection de films avec Louis de Funès. L’opération court jusqu’au 27 juillet, profitez-en : https://t.co/j6Lvq2mUXNpic.twitter.com/uLHt8X42i7 — La Cinémathèque (@cinemathequefr) July 23, 2020

"Он такой же персонаж как Тинтин, как Микки, как дядя Скрудж, с которыми могут быть связаны определенные черты характера. Он персонаж, который существует вне времени: он всегда находится и в своём времени - и ещё в каком-то другом. Он современник пяти поколений и, что поразительно, его юмор, его игра абсолютно не выходят из моды: за 3 секунды выражение лица у него меняется 15 раз", - говорит Ален Крюгер.

За всю свою карьеру Луи де Фюнес сыграл в более чем 140 фильмах. Посвящённую ему выставку можно будет посетить в Париже до 31 мая 2021 года.