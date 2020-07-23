Луи де Фюнес у себя дома: выставка в Синематеке

Франция чествует Луи де Фюнеса: выставка, посвящённая большому актёру, открылась в Париже в здании французской Синематеки- крупнейшего в мире архива фильмов и любых документов, связанных с кино.
Трудно поверить. что комедийный талант режиссёры разглядели у Луи де Фюнеса, когда ему было уже за 40, а до этого в 30 лет получил лишь одну эпизодическую роль в фильме "Барбизонское искушение". Сейчас картины, в которых он сыграл, вошли в золотой фонд истории французского и мирового кино.
Ален Крюгер, куратор выставки в Синематеке, говорит:
"Мы подумали, что это естественно: привести величайшего французского комика, который остаётся героем для уже пяти поколений, в Дом кино. Синематека - его дом по праву".
На выставке представлены более 300 экспонатов: фотографии со съёмок, костюмы, скульптуры, предметы, рисунки, ставшие культовыми автомобили - Ситроэн "две лошадки" монахини, Ситроэн DS Фантомаса - и, конечно же, сами фильмы (в Синематеке действуют четыре кинотеатра).
"Он такой же персонаж как Тинтин, как Микки, как дядя Скрудж, с которыми могут быть связаны определенные черты характера. Он персонаж, который существует вне времени: он всегда находится и в своём времени - и ещё в каком-то другом. Он современник пяти поколений и, что поразительно, его юмор, его игра абсолютно не выходят из моды: за 3 секунды выражение лица у него меняется 15 раз", - говорит Ален Крюгер.
За всю свою карьеру Луи де Фюнес сыграл в более чем 140 фильмах. Посвящённую ему выставку можно будет посетить в Париже до 31 мая 2021 года.