Протест против реструктуризации Airbus в Испании

В Испании к акции протеста против плана по реструктуризации европейской авиастроительной корпорации Airbus ("Эрбас") присоединились свыше двух тысяч человек. Демонстрация состоялась в пригороде Мадрида Хетафе. Участники протеста требовали, чтобы правительство Испании начало переговоры с представителями Airbus с целью гарантировать сохранение рабочих мест.

Испании принадлежит 11% уставного капитала Airbus. Ранее корпорация объявила, что намерена сократить 15 тысяч рабочих мест к концу лета будущего года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это сокращение затронет 900 человек в Испании, при этом еще до кризиса было объявлено о ликвидации более 700 рабочих мест в подразделении, отвечающим за оборону и аэрокосмические разработки.

По оценкам крупнейшего профсоюза Испании "Рабочие комиссии" , с авиационной промышленностью в стране напрямую и косвенно связаны 100 тысяч рабочих мест и деятельность свыше 400 предприятий.