В Норвегии вспоминают жертв теракта

В Норвегии отметили девятую годовщину двойного теракта, произошедшего в Осло и на острове Утойя. В правительственном квартале столицы страны состоялась траурная церемония, в ходе которой были зачитаны имена 77 жертв. Ультраправый фанатик Андерс Брейвик, устроивший взрыв и массовый расстрел, приговорен к 21 году тюремного заключения — это максимальный срок наказания в Норвегии.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила: "Такое не должно повториться. Сегодня мы напоминаем себе о данных обещаниях, о том, что каждый день мы будем бороться за те ценности, на которые нападают террористы".

Ина Либак и Астрид Хём спаслись и с тех пор пытаются вернуться к нормальной жизни. Сегодня они возглавляют молодежную организацию Рабочей партии Норвегии, в летнем лагере которой террорист стрелял по людям.

"Мы знали очень много хороших людей, который любили жизни, но сегодня их больше нет в живых. Поэтому просто хочется всем сказать — не забывайте, что живете сейчас, как это замечательно — просто жить, не забывайте, что жизнь прекрасна и нужно ею наслаждаться", — говорит Ина Либак.