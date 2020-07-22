Европейский парламент собирается в Брюсселе на внеочередную сессию, чтобы обсудить в четверг пакет финансовых мер по восстановлению Евросоюза после пандемии. Согласованный на этой неделе главами государств и правительств, он представляется многим депутатам недостаточно масштабным.

Председатель уже подверг критике сокращение ряда статей общего бюджета:

«На столе лежит предложение, но мы хотели бы его улучшить и дать собственные ответы на неотложные вопросы. - сказал Давид Сассоли. - Мы считаем неоправданным уменьшение всего пакета и, в частности, некоторых очень важных программ. Решается судьба будущих поколений, и нельзя урезать ассигнования на научные исследования и студенческую программу Erasmus. "

Участники встречи в верхах обязались выделить меньше, чем ожидалось, на нужды здравоохранения и строительство «зелёной" экономики.

Директор Фонда имени Роберта Шумана предполагает, что депутаты не решатся заблокировать решения саммита:

«Им придётся одобрить бюджет ЕС, и они не могут изменить то, о чем договорились лидеры, когда будут голосовать, - сказал Эрик Морис. - По политическим причинам евродепутатам будет трудно сказать «нет» на те чрезвычайные меры, о которых все говорят уже несколько недель. Ситуация серьёзная, она срочно требует денег».

Законодатели также намерены выразить обеспокоенность по поводу нарушений верховенства права. Они хотят, чтобы странам, которые попирают демократические ценности, был ограничен доступ к союзным фондам.

Депутаты также требуют предолевать вызванный коронавирусом кризис за счёт собственных ресурсов ЕС, а не денег налогоплательщиков.

Такая острая повестка дня обещает напряженное противостояние между ветвями власти Евросоюза - Советом, Комиссией и Парламентом.