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Бизнес

Ликвидация международной транспортной компании Eurolines

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 Ирина Шелудкова
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Автобус компании Eurolines
Автобус компании Eurolines   -   Авторское право  Кадр из архива AP Television
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Международная автобусная транспортная компания Eurolines со штаб-квартирой во французском Нантере будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет и стала символом недорогих поездок по Европе. Компания была выкуплена немецким предприятием Flixbus в апреле прошлого года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение окончательно пошатнулось.

Представитель профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Мохамед Бессауд говорит: "Средний возраст сотрудников компании — 45 лет. У многих из них опыт работы превышает 20 лет. И в ближайшие две недели они станут безработными".

Адвокат сотрудников Eurolines говорит, что компания Flixbus намеревается занять место на рынке и пытается уволить около 30 человек без выплаты соответствующих компенсаций под предлогом кризиса, вызванного пандемией.

В 2018 году выручка Eurolines составила 49 миллионов евро.

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