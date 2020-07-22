Dubai Marina: больше, чем курорт

Dubai Marina - это больше, чем гламурный городской док для роскошных яхт. Пятизвездочные отели формируют береговую линию этого района, культовые дубайские башни определяют его горизонт, а пространство над водой разрезает метровая канатная дорога. Здесь же находится Джумейра Бич Резиденс, один из самых посещаемых кварталов, знаменитый своими гигантскими уличными фресками и надувным автопарком - прямо в море.

Один из лучших способов полюбоваться архитектурой Dubai Marina - конечно, с воды. Транспорт - на ваш вкус: вы можете арендовать частную яхту, купить место на экскурсионном катере или в водном такси всего за 2 евро. Пятизвездочные отели - архитектурная доминанта района. Через просторные мраморные вестибюли вы попадете в рестораны, предлагающие лучшие в городе бранчи, а оттуда - рукой подать до пляжей, будто сошедших с картинки.

От Drift до Zero Gravity - пляжные клубы здесь потрясающе красивы. В резиденции Jumeirah Beach Residence променад выложен трехмерными фресками, а пляж предлагает самые разнообразные развлечения. AquaFun делает громкое заявление - из надувных аттракционов выложено признание в любви к Дубаю. Для желающих увидеть все и сразу действует уникальная "Летающая чашка".

Посетители поднимаются на 40 метров и отсюда, с этой вращающейся платформы могут увидеть город, как на ладони.

Еще один способ насладиться архитектурой квартала - рассмотреть Dubai Marina с высоты птичьего полета. Это - для самых смелых. Канатная дорога Dubai Marina X-line позволяет развить скорость до 80 км в час, а полет начинается на высоте в 170 метров.