Дубай с высоты птичьего полета

Мотопараплан, один из самых маленьких летательных аппаратов в мире, предлагает смельчакам возможность насладиться прекрасным видом на пустыню Дубая. Наш корреспондент отправился на прогулку в компании опытного пилота: Йес Ванденбрук возглавляет агентство Paramotor Desert Adventure.

Аппарат невелик, он напоминает трехколесный велосипед, оснащенный пропеллером, простым двигателем и парашютом. Мотор нужен лишь для набора высоты, а парашютом, по признанию Йеса, ни он, ни его клиенты никогда не пользовались.

Путешествие на высоте в 40-50 метров позволяет увидеть уникальный заповедник диких животных пустыни: верблюды, аравийские ориксы и жирафы - как на ладони.