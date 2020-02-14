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Приключения

Дубай с высоты птичьего полета

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Дубай с высоты птичьего полета
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Мотопараплан, один из самых маленьких летательных аппаратов в мире, предлагает смельчакам возможность насладиться прекрасным видом на пустыню Дубая. Наш корреспондент отправился на прогулку в компании опытного пилота: Йес Ванденбрук возглавляет агентство Paramotor Desert Adventure.

Аппарат невелик, он напоминает трехколесный велосипед, оснащенный пропеллером, простым двигателем и парашютом. Мотор нужен лишь для набора высоты, а парашютом, по признанию Йеса, ни он, ни его клиенты никогда не пользовались.

Путешествие на высоте в 40-50 метров позволяет увидеть уникальный заповедник диких животных пустыни: верблюды, аравийские ориксы и жирафы - как на ладони.

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