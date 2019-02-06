"Дубай – песочница для архитектора"

Дубай славится одними из самых узнаваемых небоскрёбов в мире. Это часть его новаторской архитектуры. Это место как будто создано для творчества. От самых высоких зданий в мире до здания-парусника, в котором расположился первый в мире семизв`ёздочный отель "Бурдж-эль-Араб".

Одни из лучших мировых архитекторов работали с Дубае на протяжении десятилетий, чтобы придать городу знакомый нам облик. Среди тех, кто создавал сегодняшний Дубай – датский архитектор Янус Росток – автор проекта здания местной оперы.

Джейн Визерспун, Euronews:

– Спасибо, Янус, что приняли нас в Дубайском оперном театре, который заслуживает звания венца архитектуры этого города.

Янус Росток, архитектор:

– Спасибо, мне тоже очень приятно.

– Что вы чувствуете, когда заходите сюда и понимаете, что это ваша работа?

– Это непередаваемо. Поразительно быть архитектором и работать над проектами для людей. И одна из вещей, которые вознаграждают такую работу – это когда изначально, на стадии проекта ты представлял все одним образом: как он будет выглядеть?как люди будут его использовать? А потом ты понимаешь, что они видят его по-другому и даже лучше, чем ты мог себе представить. И я думаю, в этом и есть суть нашей работы. Мы подготавливаем "сцену" для жизни, которую нельзя предсказать.

– Что было для вас самым сложным в работе над проектом?

– Самое сложное в работе над Дубайской оперой было - спроектировать здание таким образом, чтобы оно хорошо смотрелось на фоне самого высокого здания в мире, самого большого фонтана, одного из крупнейших торговых центров, чтобы оно могло достойно "конкурировать" со своим окружением – чудесами архитектуры.

– Где то место на земле, откуда вы берете вдохновение? Что даёт вам толчок для работы над подобными проектами как этот?

– Главная идея была построить здание в духе арабского судна доу - характерного для Дубая. Когда-то племя Бани-Яс поселилось на берегах ручья и именно доу стал символом добычи жемчуга, рыбной ловли и зарождения торговли в Дубае. Город стал торговым центром, поэтому доу - это часть истории Дубая. Один из предков нашего заказчика как раз строил доу, другой был шкипером. Поэтому это судно стало одной из основ культуры Эмиратов.

– У Дубая очень яркая индивидуальность. Здешние небоскрёбы известны во всем мире. По вашему мнению, почему именно дубайская архитектура так знаменита?

– Дело в том, что Дубай, в каком-то смысле, – интересная площадка, своего рода "песочница" для многих архитекторов. Здесь можно попробовать претворить в жизнь разные идеи. Есть только несколько ограничений для полёта фантазии. В первую очередь, это бюджет, с которым мы вынуждены считаться, но, в основном, пределы есть только у нашего воображения.

– Вас не смущает заходить в это здание – ваше детище – и понимать, что вы, в каком-то смысле, отдали его в чужие руки?

– Я думаю, процесс передачи проекта проходит довольно легко, но, опять же, вы должны понимать, что для архитектора процесс создания завершается тогда, когда закончены все чертежи. Затем ты отходишь в сторону и просто наблюдаешь, но в то же время у тебя есть ещё несколько таких "детей", над которыми ты должен работать.

– Тогда вернёмся к началу. Почему вы решили стать архитектором? Чем вас привлекла эта профессия?

– Я знал, что хочу стать архитектором с 8 лет. Мой дед был архитектором. Он возглавлял архитектурное бюро, я наблюдал за тем, как строятся здания, и с этим связан мой интерес к профессии.

– Что привлекало вас в Дубае? Чем отличалась работа именно здесь?

– Дубай имеет превосходное местоположение. Только подумайте: две трети населения в мире живёт в пределах 8 часов лёта отсюда. Здесь много меньшинств. Это касается даже жителей Эмиратов в их собственной стране. А что это даёт нам? Возможность прислушиваться к другим. Мы любознательны. Нет такого понятия как "мы привыкли делать так", потому что здесь нет ничего обычного. Все смотрят на мир немного по-разному. И, например, для меня тут витал дух инноваций. Это действительно позволяет нам задуматься над тем, что мы делаем, как связать воедино местную архитектуру.

– Одно из ваших высказываний "понятие "главный архитектор" умерло". Что вы имели в виду?

– По моему опыту, огромная часть рабочего процесса - это команда. Поэтому для меня архитектура - это командный "вид спорта". Я могу заниматься тем, чем занимаюсь только благодаря великолепным людям, с которыми я работаю. Именно поэтому для меня не существует "главного архитектора". Разные материалы, технологии, сложность сегодняшнего мира – чтобы справиться со всем этим, нужны мастерство и опыт большого количества профессионалов.

– Вы сказали, что Дубай - это плавильный котел. Как прошёл ваш переезд из Европы на Ближний восток?

– В этом смысле мы были авантюристами. Это был 2005 год. Дубай в то время очень отличался от сегодняшнего. Это была одна большая стройка, повсюду были краны и пыль – город больше напоминал Дикий Запад. И то, что вы видите сейчас - это облечённая версия того Дубая, который мы увидели тогда. Но он привлекал нас: приятные люди, очень интересные проекты и огромные возможности для архитектора, чтобы опробовать все свои навыки, полученные в Европе.

Дубайский порт, центр "Аль-Кифаф", искусственный остров "Блювотерс" и башня "Крик Харбор" – это только некоторые из грандиозных проектов, в работу над которыми был вовлечен Янус.

– Очень часто эти проекты обретают собственную жизнь. Мы можем начать проект, кто-то другой может его продолжить, а мы можем на той же стадии подхватить другой. Все эти проекты удивительны с точки зрения изменения облика Дубая и того, как он преобразуется в будущем.

– В конце можете поделиться скрытыми сокровищами Дубая? Это может быть секретное место, где вы были, какой-то ваш личный опыт.

– Я заядлый кофеман. Кофе - мой любимый напиток, и Дубай стал настоящей Меккой для кофеен – и это одна из тех вещей, которые я могу порекомендовать тут. В Дубае вы можете найти место по душе и выпить чашку по-настоящему хорошего кофе.

– Полагаю, вам нужно выпить немало кофе со всеми грядущими проектами. Спасибо, Янус, за то, чтобы были с нами.

Солнце садится над Дубайским оперным театром, и мы прощаемся с Янусом, чей след в эстетике остается очень глубоко в матрице этого города.