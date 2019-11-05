Дубай во власти Instagram

Дубай стал 5-ым по популярности в Instagram городом в мире по версии туристического сайта Wego.
От его широких пляжей до выдающейся архитектуры и ресторанов мирового класса. При желании сделать красивое фото можно на фоне каждой достопримечательности и по любому поводу.
Этим летом Дубай фигурировал в 79 млн хэштэгов, и мы проследуем по самым популярным местам, связанным с ними. И начнем с Сада чудес.
Это самый большой декоративный сад в мире. 72 тысячи кв м, на которых произрастают более 50 млн цветущих растений.
Первым в рейтинге по количеству упоминаний в хэштэгах стал Лондон — 118 млн постов. Следом Париж – 101 млн, затем Ницца и Нью-Йорк, у которых 87 и 83 млн постов в Instagram соответственно.
В Центре Дубая коэффициент популярности в Instagram удваивается. Наряду с "Крыльями Мексики", Бурж Халифа также вошли в пятерку самых "инстаграмных" мест в городе.
Здесь на 148 этажах самого высокого здания в мире фотографируется множество посетителей. Если приглядеться, можно увидеть одного или двух известных личностей, делающих селфи в небе.
В центральном Парке Забиль находится известная достопримечательность – Дубайская рамка. Это сооружение размером 150 на 93 метра расположено так, чтобы туристы могли насладиться видом на современный город на юге и старый – на севере.
А для самых смелых тут есть смотровая площадка со стеклянным полом.
Эта социальная сеть полностью изменила индустрию туризма, где многие, в основном молодежь, выбирают направление, основываясь на популярности хэштэгов.
41% людей младше 33 лет отдают предпочтение Instagram при выборе места для путешествия. Это рынок, на котором индустрия стремится заработать.
Кажется, Instagram стал своего рода платформой для снимков подкованных путешественников и блогеров.