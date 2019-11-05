Дубай во власти Instagram

Дубай стал 5-ым по популярности в Instagram городом в мире по версии туристического сайта Wego.

От его широких пляжей до выдающейся архитектуры и ресторанов мирового класса. При желании сделать красивое фото можно на фоне каждой достопримечательности и по любому поводу.

Этим летом Дубай фигурировал в 79 млн хэштэгов, и мы проследуем по самым популярным местам, связанным с ними. И начнем с Сада чудес.

Это самый большой декоративный сад в мире. 72 тысячи кв м, на которых произрастают более 50 млн цветущих растений.

Дубай — единственный арабский город в пятерке лучших. Это большое достижение по сравнению с самыми известными туристическими направлениями Мамун Хмедан управляющий директор сайта Wego

Первым в рейтинге по количеству упоминаний в хэштэгах стал Лондон — 118 млн постов. Следом Париж – 101 млн, затем Ницца и Нью-Йорк, у которых 87 и 83 млн постов в Instagram соответственно.

В Центре Дубая коэффициент популярности в Instagram удваивается. Наряду с "Крыльями Мексики", Бурж Халифа также вошли в пятерку самых "инстаграмных" мест в городе.

Здесь на 148 этажах самого высокого здания в мире фотографируется множество посетителей. Если приглядеться, можно увидеть одного или двух известных личностей, делающих селфи в небе.

В центральном Парке Забиль находится известная достопримечательность – Дубайская рамка. Это сооружение размером 150 на 93 метра расположено так, чтобы туристы могли насладиться видом на современный город на юге и старый – на севере.

А для самых смелых тут есть смотровая площадка со стеклянным полом.

Я думаю, что посты в Instagram имеют социальное назначение. Вы хотите выложить что-то вдохновляющее. И оно должно быть хорошо оформлено. Должны присутствовать краски – темные фото в Instagram не сработают. Поэтому выкладывать нужно что-то яркое, достойное внимания, заставляющее людей думать — "Вау, я хочу туда!" Это своего рода открытки сегодняшнего дня Сара Хедли Хаймерс трэвел-журналист

Эта социальная сеть полностью изменила индустрию туризма, где многие, в основном молодежь, выбирают направление, основываясь на популярности хэштэгов.

Поколение "нулевых" — цифровое поколение. Они не просто технически подкованы, они зависят от технологий. Им WiFi нужен как воздух, поэтому все их решения формируются интернетом и социальными сетями. Не только туристические направления, но и чем питаться и т.д. Поэтому неудивительно, что это поколение будут пользоваться Instagram. Но кроме того, эта соцсеть чрезвычайно функциональна. Гораздо более функциональна, чем напечатанные фотографии, которые неудобно носить с собой, или те же веб-сайты, где присутствуют корпоративные функции, такие как формы бронирования и биография компании. А здесь яркие изображения с краткими подписями Сара Хедли Хаймерс трэвел-журналист

41% людей младше 33 лет отдают предпочтение Instagram при выборе места для путешествия. Это рынок, на котором индустрия стремится заработать.

Они ищут места, которые можно взять с собой, отметить их в социальных сетях, поделиться ими с друзьями, сохранить эти места как память, создать свой собственный момент, который никто другой не сможет повторить. Поэтому, это совершенно другое, для них все цифровое. Это растущий сектор в индустрии туризма в целом, и он будет продолжать доминировать по крайней мере в ближайшие 20 или 30 лет Мамун Хмедан управляющий директор сайта Wego

Кажется, Instagram стал своего рода платформой для снимков подкованных путешественников и блогеров.