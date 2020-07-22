"Большая арт-прогулка" среди пейзажей массива де Бож

Захватывающие дух пейзажи французского массива де Бож превратились в сцену. Из-за пандемии коронавируса фестиваль. "Большая прогулка" покинул привычные улицы Аннси. Поразмышлять на высоте 1700 метров над уровнем моря на традиционную тему мероприятия – "Урбанизация как фактор нарушения экологического равновесия" - публика оказалсь не прочь.

Сальвадор Гарсиа, организатор фестиваля: "Обычно мы организуем фестиваль в центре города. В нем участвуют тысячи людей. Но сегодня это невозможно. А потому мы перенесли действие на склоны Семноза. "Большая прогулка" - это 4 км трасс для беговых лыж, около сотни художников, музыкантов, хореографов, артистов цирка и 5 часов представлений".

Всего 60 спектаклей. Свою новую работу представил и хореограф из Гренобля Жан-Клод Галлотта: "Я просто прогуливался, восхищался здешними местами и театром под открытым небом. Это наше возвращение после карантина, столь трудного для танцоров. Мы ведь жить не можем без человеческого контакта. Да здравствуют контакт и прикосновение! Встреча с публикой – это и есть наше воссоединение с искусством. Мы оживаем".

Всего в бесплатном перформанс-марафоне в этом году приняли участие около 10 тысяч зрителей.