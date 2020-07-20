США включили Рамзана Кадырова в "черный список"

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" Таким текстом и фотографией с пулемётами ответил глава Чечни Рамзан Кадыров на введение санкций против него и его семьи со стороны США.

Ранее в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Кадыров внесен в "черный список". Введение санкций американские власти объяснили причастностью чеченского лидера к нарушению прав человека.

"В распоряжении департамента есть много достоверных сведений о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", - говорится на сайте Госдепартамента.

Американские власти также выразили озабоченность тем, что сейчас "Кадыров под предлогом пандемии продолжает нарушать права жителей Чеченской республики".

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - так введение санкций против Кадырова прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.