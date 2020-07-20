Саммит ЕС проходит в "возбуждённой" обстановке

Главы государств, правительств и основных учреждений Евросоюза четвёртый день ведут в Брюсселе переговоры о предолении последствий коронавирусного нашествия. Разногласия очень велики. Сообщалось, что президент Франции в сердцах стучал кулаком по столу, собирался уйти, но на камеру он выражал оптимизм:

«Здесь присутствует дух компромисса, - сказал Эммануэль Макрон. - Были очень напряженные моменты, несомненно, будут очень трудные моменты, но в целом мы продвинулись вперёд. Теперь нужно согласовать детали».

Франция, Германия, Италия и Испании выступают за более щедрую, чем другие, помощь пострадавшим странам и идут на уступки.

А твердо стоят на своих позициях Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция и примкнувшая к ним в ходе саммита Финляндия. Они призывают связать финансирование с жёсткими условиями, включая возврат в перспективе одолженных денег.

Голландский премьер хочет, чтобы богатые страны сохранили за собой бюджетные льготы, а весь Союз стал более конкурентоспособным:

«Мы боремся за чёткие реформы, если необходимо, во всех странах-членах, - сказал Марк Рютте. - Мы боремся за сохранение скидок. Наши переговоры проходят в очень тяжелой для Европы ситуации, поэтому каждый из нас в любой момент может быть немного возбуждён».

Рютте заботится об интересах налогоплательщиков, отчасти чтобы заручиться их голосами на предстоящих вскоре выборах.

Ангела Меркель не испытывает такого давления со стороны своего электората и говорит от имени всего Союза:

«Было заранее ясно, что переговоры будут невероятно трудными, и что онит продолжатся сегодня, - сказала канцлер Германии. - Но чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных усилий. Пока мы с этим справляемся. Надеюсь, что мы сможем преодолеть оставшуются часть пути, который не будет легким. "

Европейский парламент призывает не ограничивать заседание Евросовета темой пандемии. Спикер напомнил лидерам ЕС о необходимости учитывать требования "зелёной" сделки и защиты верховенства права. Давид Сассоли пригрозил, что без этого депутаты не утвердят решений саммита.

Он написал, что "европейские граждане ожидают соглашения в духе солидарности, которое соответствовало бы нынешнему историческому моменту.

Пока руководители ветвей валсти говорят об ответственности за судьбы Евросоюза, в отдельных странах ухудшается эпидемиологическая обстановка и экономический спад.