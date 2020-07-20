Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году

Из-за таяния ледового покрова в Арктике полярные медведи могут исчезнуть к концу текущего столетия. Уже сегодня хищники умирают от голода, так как естественная среда их обитания разрушается. По оценкам ученых, если выбросы углекислого газа в атмосферу будут держаться на нынешнем уровне, то глобальное потепление приведет к необратимым последствиям и для популяции белых медведей. Изменение климата в Арктике сегодня происходит в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Полярные медведи могут провести около 200 дней без пищи. Но им становится все сложнее добывать себе корм — они охотятся на арктических тюленей, обитающих во льдах. Если масса тела животного на 20% меньше нормы, то вместо 200 дней без пищи он сможет прожить только 125.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change, отмечается, что если антропогенное воздействие на среду обитания хищников не прекратится, то даже достижение целей Парижского соглашения по климату не спасет полярных медведей от исчезновения. По данным экспертов, в мире обитает 25 тысяч особей, они разделены на 19 групп.