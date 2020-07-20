Многодневная встреча в верхах Евросоюза, посвящённая его восстановлению после пандемии, с самого начала была омрачена глубокими разногласиями, преодолеть которые не удавалось. За отсутствие гибкости её участники осуждали больше всего премьер-министра Нидерландов, прозвав его даже "Господин нет".

«В первую очередь Марка Рютте беспокоит его репутация в Голландии. Там через 8 месяцев состоятся выборы, и он может заручиться явным большинством, - объясняет бельгийский политолог Йохан ван Овертвелд. - Опросы общественного мнения показывает, что население Нидерландов в основном поддерживает его по названному вопросу. Бьюсь об заклад, что будет очень трудно заставить его изменить свои позиции, и он их в целом сохранит. Но конечно, в какой-то момент ему тоже придётся пойти на компромисс».

Премьер-министр Венгрии возмущён тем, что руководитель Нидерландов предложил увязать оказание помощи пострадавшим странам с соблюдением ими верховенства права и тем самым запутал переговорный процесс:

"Мне не нравится игра в обвинения, - сказал Виктор Орбан. - Но этот голландец должен ответить за хаос, в котором мы оказались."

Однако сам сам венгерский лидер подвергся порицанию коллега, когда угрожал заблокировать решения саммита.

В история Евросоюза бывали кризисными встречи на высшем уровне, которые тоже запомнились долгими ночными заседаниями и жёсткой риторикой.

В 2000 году более четырёх суток продолжались в Ницце переговоры руководителей тогда ещё 15 стран-членов о расширении ЕС. Не начнёт ли он распадётся после нынешних споров?

"Я скорее испытываю пессимизм по поводу атмосферы, которая останется после этого, - сказал историк Евросоюза Эрик Морис. - Мы знаем, что будут и другие кризисы, и мы видим, что с каждым новым кризисом очень трудно поддерживать согласие между Севером и Югом, Востоком и Западом, а теперь - между большими и меньшими странами. Лидеры также находятся под большим давлением в собственных странах, из-за чего они не торопятся брать на себя обязательства».

Возможно, первые лица ЕС просто разучились договариваться и переключились на национальную политику во время 4-месячного перерыва в саммитах, вызванного карантинными мерами. Даже если Европа успешно излечится от коронавируса, взаимные обиды пройдут нескоро.