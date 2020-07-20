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Спорт

"Золотой мяч" впервые остался без обладателя

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 Мария Горковская
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"Золотой мяч" впервые остался без обладателя
Авторское право  Kamil Zihnioglu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Ни Лионелю Месси, ни Меган Рапино не удастся стать лучишими в футболе в этом году. Премия "Золотой мяч" не будет вручена впервые с момента ее основания в 1956 году. Из-за досрочного завершения сезона в ряде стран и длительного перерыва в соревнованиях на фоне распространения коронавируса справедливо оценить успехи игроков просто невозможно, отмечают учредители награды.

Главный редактор еженедельника France Football Паскаль Ферре говорит: "У нас сложилось такое впечатление, что мы смешиваеи несмешиваемое. Одни футболисты сыграют по итогам года 35-40 матчей, другие - 20-25. Как их сравнивать? Кроме того, сезон был не богат на соревнования – Чемпионат Европы так и не состоялся. Обычно в подобные года мы смотрим на статистику Лиги чемпионов. Но турнир возобновится по новым правилам. Просто невозможно дать объективную оценку успехам".

Большинство первенств были приостановлены из-за пандемии в марте, но позже возобновились. В то же время ряд чемпионатов, в том числе французский и бельгийский, завершились досрочно.

В прошлом году свой шестой "золотой мяч" получил нападающий "Барселоны" Месси.

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