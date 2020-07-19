Столкновения в Израиле

Столкновениями манифестантов с полицией завершились в субботу массовые антиправительственные демонстрации в Израиле. Тысячи жителей Иерусалима и Тель-Авива вышли на центральные улицы городов, требуя отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Демонстранты, недовольные реакцией правительства на растущую эпидемию коронавируса, которая привела к разрушительным экономическим последствиям, перекрывали улицы, жгли мусорные баки, били витрины и бросали в полицейских камни и яйца. Правоохранители для разгона митингующих применили водометы. По сообщениям местных СМИ, около 30 человек задержаны.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в субботу число выявленных случаев COVID-19 в стране увеличилось на 1745 и приблизилось к 50 тысячам. Количество умерших достигло 400 человек, за сутки скончались 8 пациентов.

На этой неделе израильское правительство утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу. В соответствии с ними в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Со вторника рестораны смогут работать только на вынос, а с пятницы будет запрещено пребывание на пляжах.