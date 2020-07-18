Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

На саммите ЕС "бережливым" странами предложен компромисс

Комментарии
 Joanna Gill
На саммите ЕС "бережливым" странами предложен компромисс
Авторское право  Francois Lenoir/AP
Размер текста Aa Aa

В Брюсселе продолжается саммит Евросоюза, посвящённый преодолению последствий пандемии. В пятницу лидерам не удалось договориться о том, как распределять среди наиболее пострадавших стран 750 миллиардов евро из создаваемого фонда восстановления.

Четыре так называемые «бережливые страны» требуют от получателей отчётности в расходовании этих денег.

За завтраком в субботу первые лица Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов постарались преодолеть образовавшийся накануне тупик.

Франция и Германия предлагали, чтобы 500 млрд евро из суммы, одолженной на ранках капитала, выдавались на основе безвозмездных субсидий, но Австрия и Нидерланды были против. После этого Совет ЕС предложил сократить эту сумму до 450 млрд, а разницу в 50 млрд выдавать в виде кредитов, и это вызвало у австрийца и голландца более позитивную реакцию.

Канцлер Себастьян Курц повторил в твиттере свою убеждённость в том, что ЕС нельзя превращать в долговой союз. Он добавил, что хочет проявить солидарность, но должен представлять интересы австрийских налогоплательщиков.

Премьер-министр Марк Рютте настаивает на увязке предоставление нуждающимся странам помощи с проведением в них реформ, чтобы полученные деньги были использованы для развития, цифровизации, улучшения экологии. Такое условие считают неприемлемым Италия и Испания.

После вспышки коронавируса Европа переживает самый тяжелый экономический спад со времен Второй мировой войны. Участники встречи в верхах признают, что обсуждаемый ими пакет стимулирующих мер имеет решающее значение для будущего Союза.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube