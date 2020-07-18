В Брюсселе продолжается саммит Евросоюза, посвящённый преодолению последствий пандемии. В пятницу лидерам не удалось договориться о том, как распределять среди наиболее пострадавших стран 750 миллиардов евро из создаваемого фонда восстановления.

Четыре так называемые «бережливые страны» требуют от получателей отчётности в расходовании этих денег.

За завтраком в субботу первые лица Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов постарались преодолеть образовавшийся накануне тупик.

Франция и Германия предлагали, чтобы 500 млрд евро из суммы, одолженной на ранках капитала, выдавались на основе безвозмездных субсидий, но Австрия и Нидерланды были против. После этого Совет ЕС предложил сократить эту сумму до 450 млрд, а разницу в 50 млрд выдавать в виде кредитов, и это вызвало у австрийца и голландца более позитивную реакцию.

Канцлер Себастьян Курц повторил в твиттере свою убеждённость в том, что ЕС нельзя превращать в долговой союз. Он добавил, что хочет проявить солидарность, но должен представлять интересы австрийских налогоплательщиков.

Премьер-министр Марк Рютте настаивает на увязке предоставление нуждающимся странам помощи с проведением в них реформ, чтобы полученные деньги были использованы для развития, цифровизации, улучшения экологии. Такое условие считают неприемлемым Италия и Испания.

После вспышки коронавируса Европа переживает самый тяжелый экономический спад со времен Второй мировой войны. Участники встречи в верхах признают, что обсуждаемый ими пакет стимулирующих мер имеет решающее значение для будущего Союза.