В Ханое открылся первый во Вьетнаме Музей прессы

Первый во Вьетнаме Музей прессы открыл свои двери в Ханое. Постоянная выставка приглашает публику познакомиться с историей национальной журналистики. Особый акцент сделан на борьбе за свободу СМИ в колониальную эпоху и в ходе войны во Вьетнаме.

При этом всего за месяц до знаменательного события в стране был арестован глава ассоциации независимых журналистов, известный своей критикой властей. Он, в частности, писал о масштабной коррупции среди чиновников и занимался такими темами, как загрязнение окружающей среды.

"Само появление Музея вьетнамской прессы говорит о том, что со свободой массовой информации у нас все в порядке", - отмечает, в то же время, Тран Тхи Ким Хоа, директор музея.

"Не только журналисты, любой входящий сюда может ощутить особую атмосферу этого музея: тут понимаешь, что пресса - это не пустой звук, это труд каждого журналиста", считает Нгуен Тхю Ханг, журналистка.

В 20 веке стране пришлось пережить целый ряд кровопролитных конфликтов. 1946 - 1954 год: Первая Индокитайская война. 1957-1975 год: Война во Вьетнаме. В эти сложные времена борьба за свободу и независимость стоила жизни многим журналистам. Но в центре экспозиции не их личные истории, а преимущественно рабочие инструменты - старые камеры, фотоаппараты, пишущие машинки.

В текущем мировом рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Вьетнам занимает 175 место из 180.