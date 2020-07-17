Коронавирус: суточный рекорд заражений в США — свыше 75 тысяч

В США зарегистрирован очередной рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки: под подсчетам университета Джонса Хопкинса, это 77 255 человек. Под оценкам газеты "Нью-Йорк таймс", которая ведет собственный подсчет на основе данных из больниц — это 75 671. Показатель растет во всех штатах. Во Флориде общее число заражений уже перевалило за отметку в 300 тысяч. Президент США Дональд Трамп настаивает, что увеличение количества инфицированных объясняется более широким распространением тестирования по сравнению с весной. Но госпитали страны готовятся к развитию событий по наихудшему сценарию из-за тревожной статистики.

Между тем в Израиле, возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения, вводятся дополнительные ограничения на выходные дни — в пятницу и субботу запрещается находиться на пляжах. Должны быть закрыты, в частности, торговые центры и парикмахерские, власти страны заявляют, что хотят избежать введения повторного карантина.

Число заразившихся коронавирусом в Панаме превысило 50 тысяч, три недели назад показатель составлял около 30 тысяч. Медицинские работник страны вышли на акцию протеста и жалуются на тяжелые условия труда и незащищенность.