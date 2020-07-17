Марио Монти: переосмыслить экономическую модель ЕС

В Брюсселе проходит чрезвычайный саммит ЕС, посвященный восстановлению экономики пандемии. По итогам встречи должен быть одобрен антикризисный бюджет. На этом фоне мы поговорили с бывшим премьер-министром Италии Марио Монти о том, к чему следует готовится европейским странам. Вот, что он говорит.

"Нынешняя бюджетная модель должна быть изменена. Сейчас из-за пандемии приостановлено действие Пакта стабильности и роста. Это было решение Европейской комиссии, и оно было принято ввиду чрезвычайных обстоятельств. Многократное увеличение дотаций из бюджета, чтобы поддержать национальные экономики на плаву, было продиктовано эпидемией. Но в будущем придется вернуться к прежней модели, которая действовала в ЕС на протяжении долгих лет - модели, которая жестко ограничивает дефицит госбюджета.

Сейчас страны получат помощь для восстановления экономики. Но все будет зависеть от того, насколько эффективно будут использоваться эти средства. Возьмем, например, Италию. За короткое время нам необходимо будет провести фундаментальный анализ, расставить приоритеты.

В Италии наметилась устойчивая тенденция к сокращению активного населения, наиболее квалифицированные кадры уезжают за границу, их места занимают мигранты. А вот число пенсионеров наоборот растет. Соответственно каждый год растет и пенсионный бюджет. Простым вливанием денег за счет ЕС исправить ситуацию не получится. Необходимо переосмыслить нашу экономическую модель".